Even terug naar het voorjaar van 2015: decaan Willem Elias is bevriend met politicus Steve Stevaert. Wanneer Elias het overlijden van Stevaert verneemt, post hij op Facebook een bericht. In één adem haalt hij zwaar uit naar de vrouw die een klacht tegen Stevaert had ingediend voor verkrachting. " We zullen je missen, Steve. Je was een fijne man en bijzonder intelligent. De vrouwen ... een zwakheid die we begrijpen. Aan de dame die deze beslissing op haar geweten heeft, toch graag dit. Voor een verkrachting ga je onmiddellijk naar de politie, of desnoods de dag nadien. Niet drie jaar later. En slachtoffers die met de chauffeur nog afgezet worden zijn ook zeldzaam. " Elias' uitspraken zetten meteen kwaad bloed. De VUB distantieert zich van de Facebookpost en Elias biedt zijn verontschuldigingen aan. Uiteindelijk neemt hij ontslag als decaan.

Ruim twee jaar later blikt Elias op Radio 1 terug naar die woelige periode. Hij zegt dat hij spijt heeft. "Ik heb er spijt van omdat het natuurlijk een klein fait divers is dat grote gevolgen heeft. Anderzijds is het ook formidabel als filosoof om zo eens een pak slaag te krijgen. Dat kan in feite geen kwaad. Terug naar af... is positief. Het leven is altijd opnieuw beginnen", relativeert Elias.

Achteraf bekeken had de ex-decaan best iets toegevoegd aan zijn controversiële Facebookpost. "Ik had het niet goed ingeschat. Mijn eerste tegenslag op mijn 65ste. Ik zat een beetje in met Steve Stevaert, toch wel een groot politicus. Opeens is dat zo'n echte afgang in de diepte. (...) Het zinnetje dat ik toen niet gevonden had, had moeten zijn - als die dame dan wel gelijk heeft - "dat ik een andere kijk heb op mijn vriend". Ja kijk, ik ben nogal een trage schrijver."