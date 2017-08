Zeven mensen verdronken in Brazilië na zinken veerboot

De veerboot was onderweg op de rivier Xingu, een zijrivier van de Amazone, van Santarém naar Vitória do Xingu. De brandweer zegt dat er zo'n 70 mensen aan boord waren. Zeker 5 mensen zijn verdronken. Het zou gaan om vijf volwassenen, een tiener en een kind.

Waarom de Ribeiro Commander gezonken is, konden de hulpdiensten nog niet zeggen. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak. Het zou kunnen dat een storm de schipbreuk woensdagochtend heeft veroorzaakt. De politie kon niet bevestigen dat de boot in orde was.

Begin deze maand botste op de Amazone een vrachtschip op een vloot van 9 veerboten. In de daaropvolgende chaos raakten 9 mensen vermist. Ze zijn nog steeds niet teruggevonden door de hulpdiensten, wat protest uitlokte van familie en kennissen.