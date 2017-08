Belgische vrouwen bevallen graag op afspraak

Toch is ook bij ons het weekend het minst populaire deel van de week om te bevallen, blijkt uit de cijfers. Topdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag, en dinsdag is de populairste. Gynaecoloog Hendrik Cammu van het UZ Brussel legt uit hoe dat komt: “Laat mij eerst zeggen dat een op de drie baby’s kunstmatig gehaald wordt, zoals dat heet. Dat wil zeggen dat de bevalling wordt ingeleid ofwel via een keizersnede gebeurt. Gynaecologen gaan zo’n inleiding of keizersnede niet doen op zaterdag of zondag, en ook niet op maandag, dus dan wordt er bevallen op dinsdag.”

De verschillen tussen dinsdag, woensdag en donderdag blijven wel klein.

Het verschil met het weekend is wel groot, dan zijn er maar de helft zoveel

bevallingen. Hendrik Cammu: “Een reden is ook dat je alles beter kunt opvolgen in de week, je gaat geen probleembevalling inleiden op vrijdagnamiddag. Je hypothekeert dan je weekend als arts, dus meestal worden die probleemgevallen in het begin van de week opgestart, om ze tijdens de week goed te kunnen verzorgen.”

Bevallen om op reis te kunnen gaan

Van alle bevallingen in België wordt 25 procent ingeleid, dat betekent

dat de baring op gang wordt gebracht. Hendrik Cammu: “Daar zijn verschillende redenen voor: over tijd zijn bijvoorbeeld, maar er zijn ook praktische redenen, en daar zijn de gekste bij, bijvoorbeeld dat de jonge moeder op reis wil gaan.” Naast die 25 procent ingeleide bevallingen zijn er nog 20 procent keizersnedes. Dat maakt dat het totale aantal geplande bevallingen in ons land ongeveer 35 procent bedraagt.”

Die 35 procent is een hoog aantal, zegt Hendrik Cammu: “Maar er zijn

verschillen: qua keizersnedes staan we met ons 20 procent redelijk laag in Europa, maar qua inleidingen staan we met ons 25 procent aan de top. En dat is toch echt wel veel, in de meeste ons omringende landen is het 12 tot 14 procent. Anderzijds, we komen van 30 procent, dus er is al beterschap. Hoe dan ook is het altijd beter om natuurlijk te bevallen, maar we weten dat de Belgen ervan houden om alles te plannen en te organiseren.”