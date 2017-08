Bestuurder Spaans busje Rotterdam vrijgelaten

De man werd gisteravond opgepakt toen hij met zijn busje heen en weer reed bij de Maassilo. Daar was juist een popconcert afgeblazen, nadat informatie was binnengekomen over een mogelijke terreurdreiging. De man viel op door zijn rijstijl. Hij bleek dronken. Ook vervoerde hij gasflessen. Later bleek hij monteur te zijn en de flessen nodig te hebben voor zijn werk.

De 22-jarige man uit Zevenbergen in Noord-Brabant die in verband met de terreurdreiging vannacht van zijn bed werd gelicht door de politie, zit nog wel vast. Hij wordt verhoord over het verspreiden van een dreigend bericht.

De politie kon vanavond geen verdere informatie over de verdachte geven. Het is nog onbekend of en wanneer hij wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris. Volgens een betrouwbare bron verstuurde de man het bewuste dreigement aan anderen via de berichtendienst Telegram, zoals radiozender BNR eerder op de dag meldde.