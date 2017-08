Charles Aznavour onthult ster in Hollywood

Voor de fotografen en fans poseerde de zanger en acteur voor zijn in het voetpad gegraveerde ster. In een korte toespraak verwees de in Parijs in 1924 als zoon van een Armeense immigrant geboren artiest naar zijn roots. Het is fantastisch twee culturen te hebben, zei Aznavour in het Engels.

"Frans is mijn werktaal, maar mijn moedertaal blijft Armeens". Door zijn ster in Hollywood is hij nu ook "een klein beetje Californiër", grapte de zanger. Bovendien heeft hij ook een dochter en kleinkinderen, die in Californië wonen.

De wereldvedette, die met chansons als "La bohème", "She", "Emmenez-moi" of "Mes emmerdes" beroemd werd, heeft in zijn ruim 70 jaar lange carrière meer dan 1.000 chansons gecomponeerd en in tientallen films meegespeeld. Vermaarde regisseurs als François Truffaut, Claude Chabrol of Volker Schlöndorff haalden hem voor de camera.