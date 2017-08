Bomaanvallen. Drinkwatertekort. Hongersnood. Gebrek aan medicijnen. In Jemen loert de dood om elke hoek. Ouders moeten hulpeloos toekijken hoe hun kinderen sterven aan de gevolgen van banale aandoeningen. Het zijn hartverscheurende taferelen. Het conflict in Jemen eist het grootste aantal burgerslachtoffers ter wereld. En die wereld staat er bij en kijkt er naar. Jemen is de vergeetput van het Arabische schiereiland.