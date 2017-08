Deense gerecht wil duikbootbouwer Madsen vervolgen voor moord op journaliste

Peter Madsen zit sinds 12 augustus in de cel, tot nu op verdenking van onvrijwillige doodslag door nalatigheid. Journaliste Kim Wall schreef aan een artikel over de man en was mee aan boord gestapt van zijn duikboot de UC3 Nautilus in de haven van Kopenhagen. Nadien werd niets meer van haar vernomen.

Gisteren vond de politie een vrouwenromp terug in een baai in de buurt van Kopenhagen. Het DNA van het lichaamsdeel komt overeen met DNA dat gevonden is op onder meer de tandenborsten van de Zweedse journaliste. Eerder waren al lichaamsresten van haar gevonden op een strand ten zuiden van de Deense hoofdstad.

Aanvankelijk verklaarde Madsen dat hij de journaliste veilig terug had afgezet. Later stelde hij dat de vrouw omgekomen was door een ongeval en dat hij haar had begraven op zee. Maar de onderzoekers gaan ervan uit dat de Deense uitvinder de vrouw heeft gedood, haar lichaam heeft verminkt en daarna doelbewust zijn duikboot heeft doen zinken.

Het Deense openbaar ministerie wil de aanklacht tegen Peter Madsen nu veranderen van onvrijwilligde doodslag door nalatigheid naar moord en lijkschennis. Er komt ook een onderzoek naar de geestestoestand van de man. Verwacht wordt dat het openbaar ministerie die kwalificatie begin september zal voorleggen aan de raadkamer.