Harvard-studie: "Onderzoekers oliemaatschappij Exxon hebben jarenlang het publiek misleid"

Twee professoren van de Harvard universiteit hebben historisch onderzoek gedaan naar de kennis van olieconcern Exxon over klimaatverandering. De conclusie is eenduidig. Net als Shell was het bedrijf zeer goed op de hoogte van de nadelige gevolgen van de opwarming van de aarde. Dat staat in het vakblad Environmental Research Letters.

De professoren onderzochten interne documenten en studies die gedurende 40 jaar zijn gemaakt in opdracht van het bedrijf. Daaruit blijkt dat Exxon zeer goed op de hoogte was van het fenomeen klimaatverandering en ook dat het door de mens is veroorzaakt. Bovendien waren er duidelijke waarschuwingen. In 1979 al luidden de wetenschappers de alarmklok: “Als het huidige tempo van verbranding van fossiele brandstoffen aanhoudt, zullen de effecten op het milieu nog voor 2050 dramatisch zijn.”