Mel B: "Simon Cowell was op dat moment een echte klootzak"

Het incident volgde op de mislukte auditie van een illusionist. Cowell: "Zo stel ik me de huwelijksnacht van Mel B voor: de verwachtingen zijn hoog maar uiteindelijk stelt het allemaal niet veel voor." Nog voor Cowell zijn zin kon afmaken, kreeg hij water van Mel B, die niet opgezet leek met Cowells opmerking, in het gezicht en op zijn kleren. Daarna stapte ze het af. Cowell herhaalde dan nog eens duidelijk wat hij wilde zeggen:

Mel B, die haar huwelijk enkele maanden geleden op de klippen zag lopen en daarna in een vechtscheiding verwikkeld raakte, gaf meer uitleg over haar houding op celebritywebsite Entertainment Tonight: "Hij moet beseffen dat, als hij iets ongepasts zegt, dat ik dingen naar hem gooi. En dan ben ik nog vriendelijk. Ik wist wel dat er geen ijs, maar enkel bruiswater in de beker zat. Al wou ik eigenlijk dat er limonade of iets dergelijks in de beker zat, zodat zijn hele lichaam plakkerig geworden zou zijn."

"Tijdens het reclameblok heb ik hem gezegd dat hij een klootzak was. Maar hij reageerde enkele met: "Goh ja, en dan?" Je mag niet vergeten dat het een show met veel emoties was. Vooral door de verhalen van degenen die optraden. Waardoor het hele programma voor mij op een roetsjbaan geleek."