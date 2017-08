Vier dingen die u moet weten over exhibitionisme

1. Wat is exhibitionisme?

Vanuit psychiatrisch oogpunt kan exhibitionisme volgens Huys worden omschreven als een seksuele drang om bekeken te worden. “Een exhibitionist is iemand die ervan geniet om bekeken te worden, terwijl hij of zij zich uitkleedt of zichzelf bevredigt. Het is wel belangrijk om erbij te vermelden dat een exhibitionist dat doet bij mensen die hier zelf niet mee instemmen.”

“Als we aan een exhibitionist denken, stellen we ons vaak iemand voor met een lange zwarte jas die hij openzwaait. Dat is inderdaad een voorbeeld, maar niet alle exhibitionisten gaan op dezelfde manier te werk. Sommigen nemen genoegen om zich voor iemand uit te kleden en zijn geslachtsdelen te laten zien, anderen daarentegen kicken meer op zelfbevrediging voor een willekeurig persoon. Dan heb je ook een groep die ervoor kiest om zich gewoon uit te kleden en er juist van geniet om zich pas thuis te bevredigen, omdat de ontlading achteraf veel groter is”, zegt Huys.



Huys zegt dat exhibitionisme een parafiele stoornis is, die wordt omschreven in de DSM, het psychiatrisch handboek. Een parafiele stoornis is de verzamelnaam van een groep stoornissen in de seksuele voorkeur, die over het algemeen afwijken van de heersende normen. Een ander voorbeeld van een parafiele stoornis is pedofilie.

Het is moeilijk uit te leggen waarom exhibitionisten dit doen, omdat er weinig onderzoek gedaan is naar het onderwerp. “De patiënten die ik behandel, geven vaak aan dat ze een seksuele spanning voelen, een drang die oncontroleerbaar aanvoelt. Ze voelen pas een opluchting nadat ze zich hebben kunnen ontladen door zich bijvoorbeeld uit te kleden of zichzelf in het openbaar te bevredigen”, zegt Huys.