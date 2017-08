Vranckx: "Als Arabisch schiereiland door oorlog in Jemen ontploft, vliegen fragmenten overal heen"

"In 2014 is dictator Ali Abdullah Saleh onder druk moeten aftreden ten voordele van zijn vicepresident. Hutirebellen zijn toen in opstand gekomen met de steun van Saleh. Samen hebben ze een deel van het land ingepalmd. Een ander deel staat onder controle van de regering, maar het grootste deel is een grijze zone waar extremisten zoals Al Qaeda zich nestelen."

"Vroeger heette Jemen "Arabia Felix", het gelukkige Arabië", zegt Rudi Vranckx in "Terzake". "Vandaag is het land het armste van de regio. Alle landen rondom zijn steenrijk door olie, Jemen niet."

5.000 tot 6.000 doden door bommen, 400.000 gevallen van cholera, 2 miljoen vluchtelingen, om de 10 minuten een kind onder de 5 jaar dat sterft en om de 35 seconden een kind dat cholera krijgt: dat is de situatie in Jemen na 3 jaar burgeroorlog, goed voor de ergste humanitaire crisis die de wereld vandaag kent.

"Jemen ligt erg strategisch, met kemphanen Saudi-Arabië en Iran in de buurt"

Als dat laatste gebeurt, zal dat ook voor de rest van de wereld gevolgen hebben, waarschuwt Vranckx. "Jemen ligt erg strategisch met de kemphanen Saudi-Arabië en Iran in de buurt. Als Iran de Perzische Golf afsluit, zijn twee derden van de olietoevoer afgesloten. Als ook de andere kant van het Arabisch Schiereiland afgesloten geraakt, gaat het Suezkanaal dicht en ligt de wereldeconomie plat."

"Als het Arabisch Schiereiland door de oorlog in Jemen ontploft, vliegen fragmenten overal heen. De hele Arabische wereld is momenteel erg instabiel, van Afghanistan over Irak, Syrië tot Libië. Nochtans hoeft Jemen geen broeihaard voor geweld en extremisme te zijn. Dit conflict gaat over stammentegenstellingen. Al jaren probeert terreurgroep IS voet aan de grond te krijgen, maar het pakt niet. Misschien kan Saleh als een Houdini op het toneel terugkeren? Hij heeft alvast wat afstand van de Hutirebellen genomen."