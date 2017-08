Vrouw wint 758,7 miljoen (!) dollar met de lotto in de VS

758.700.000 dollar (642.700.000 euro): dat astronomische bedrag heeft Mavis Wanczyk uit de buurt van Boston in de VS gewonnen met de Powerball, een loterij die 44 Amerikaanse staten organiseren.

Wanczyk kocht haar biljet woensdag in een benzinestation. Zoals altijd speelde ze met de combinatie 6, 7, 16, 23, 26 en het cijfer 4 als zogenoemde Powerball, de geboortedata van haar familieleden. Ze is 53 en ze heeft 2 kinderen. De voorbije 32 jaar werkte Wanczyk in een ziekenhuis, maar die job heeft ze meteen opgezegd.

Zoals vele winnaars van grote bedragen, kon ze het eerst niet geloven. "Ik verliet net mijn werk samen met een collega", vertelde ze op een persconferentie. "Hij zei me dat iemand de lotto met cijfers van geboortedata had gewonnen. Ik zei dat het nooit ik kon zijn. Toen keek ik naar de winnende cijfers en zei ik dat het mijn cijfers waren! Mijn collega zei me dat ik gewonnen had."