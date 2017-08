Guido Van Huylenbroeck vertelt in een reactie waarom hij en Sarah De Saeger besloten hebben niet langer kandidaat te zijn voor het rectorschap van de universiteit Gent. "We hebben maximum 40 procent behaald in de eerste cyclus en geloven daarom dat het beter is om nu een nieuw kandidatenduo aan zet te laten. Het zou voor de universiteit niet goed zijn om verder te polariseren", klinkt het.

Na de eerste verkiezingscycus besloten Van Huylenbroeck en De Saeger in mei om hun kandidatuur in te trekken. Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe, het kandidatenduo dat ze hadden uitgedaagd, kwam met een compromisvoorstel waarbij de universiteit Gent vijf extra vicerectorschappen zou installeren.

Maar in een tweede stemcyclus slaagden Van de Walle en Van Herreweghe er later niet in om de nodige tweederdemeerderheid achter hun project scharen, dus werd het kiessysteem aangepast en het compromisvoorstel met Van Huylenbroeck en De Saeger werd afgevoerd. Begin deze week begon een derde stemcyclus onder het nieuwe kiessysteem. Van de Walle en Van Herreweghe komen opnieuw op tegen uitdagers Karin Raeymaeckers en Patrick De Baets. Van Huylenbroeck en De Saeger laten nog weten geen voorkeur te hebben voor een van de 2 huidige kandidatenduo's.