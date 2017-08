In Noorwegen zijn de laatste maanden bijna evenveel elektrische als klassieke auto's verkocht. In amper vijf jaar tijd is de verkoop gestegen van zogoed als niks naar zo'n twintig procent van de markt. Vooral in Oslo is de trend duidelijk merkbaar want daar krijgen ze een voorkeursbehandeling met voorbehouden rijbanen en meer parkeerfaciliteiten.