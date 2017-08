Fipronil in eieren: voedselagentschap blokkeert nog 14 bedrijven

Toen begin deze maand aan het licht kwam dat in onder meer Nederland en ons land fipronil was gebruikt voor de reiniging van kippenstallen, controleerde het voedselagentschap stalen in de Belgische pluimveebedrijven. In totaal werden er daarvan 86 preventief geblokkeerd. Hun eieren werden ook uit de handel gehaald. Het FAVV benadrukte wel herhaaldelijk dat het om preventieve maatregelen gaat: de aangetroffen hoeveelheden fipronil houden geen gevaar in voor de volksgezondheid. Intussen zijn 72 kippenboerderijen opnieuw vrijgegeven, 14 andere blijven nog geblokkeerd.