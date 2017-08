Geen hoge vrouwenhakken meer in Filipijnse bedrijven. En in België?

Privébedrijven op de Filipijnen mogen hun vrouwelijke werknemers niet langer verplichten om schoenen met hoge hakken te dragen op de werkvloer. Een kleine hak van minder dan 2,5 centimeter mag nog wel. "Dankzij deze maatregel worden miljoenen Filipijnse vrouwen bevrijd van het juk van onveilige en gevaarlijke arbeidsomstandigheden", zegt vakbondsvertegenwoordiger Alan Tanjusay. In Azië is de hoge hak nog heel populair en de vakbonden hopen dat andere Aziatische landen het voorbeeld gaan volgen.

Uitstraling en imago

Etiquettespecialist Kevin Strubbe ziet nog veel dresscodes in bedrijven in België. “Het kan bij sommige jobs om veiligheidsoverwegingen gaan, maar vaak is het gemotiveerd door uitstraling en imago. Hakken zie je nog veel bij hostessen, stewardessen, receptionisten of kledingverkoopsters. Het lijstje is best lang.”

Strubbe ziet in zijn contacten met de bedrijfswereld duidelijk evolutie. “Specifiek voor hakken is er wel degelijk gevoeligheid gegroeid bij bedrijven. Ze hoeven niet langer te hoog of te breed te zijn. Sommige bedrijven werken met een doorschuifsysteem. Vrouwen die lang op hakken achter een balie staan, mogen daarna bijvoorbeeld twee uur zittend werk doen.”