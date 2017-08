Kankerverwekkende vloeistoffen in asbeststortplaats SVK in Sint Niklaas

Eerder deze week had het gemeentebestuur zich uitgesproken voor de sluiting van SVK na eerder een gunstig advies te hebben gegeven. De stortplaats was al langer omstreden omdat er bijzonder schadelijke asbestvezels in de omgeving waren gevonden. Bovendien ligt ze in een woonzone. De dichtstbijzijnde huizen staan op 100 meter van het bedrijf. De veiligheidsperimeter voor dit soort bedrijven is normaal 500 meter, zo zei deze week toxicoloog Ben Nemery nog op een meeting in Sint Niklaas.

De gemeente kan het bedrijf niet sluiten. Dat is de bevoegdheid van de provincie. Als de gemeente een bezwaarschrift indient bij de provincie, kan die de vergunning intrekken.