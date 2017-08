Nieuwe lawine in Zwitserse dorpje Bondo

Vanmiddag rond 16u27 stroomde er opnieuw een dikke laag stenen en puin door het bergdorp Bordo. Het zou gaan om een deel van de 4 miljoen kubieke meter rotsen die woensdag is losgekomen, maar nog niet naar beneden is gestort. Dat deel, naar schatting 1 miljoen kubieke meter, is in beweging en daarvan is er nu een stuk door het dorp gestroomd.

Verschillende inwoners die nog maar net naar Bordo waren teruggekeerd zijn opnieuw geëvacueerd. Slachtoffers zijn er niet.

Intussen blijven reddingswerkers vanuit de lucht en met honden zoeken naar de 8 vermisten, maar voorlopig van hen nog geen spoor. De hoop om hen nog levend terug te vinden is niet groot, moest een woordvoerder van de politie toegeven.