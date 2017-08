NMBS-baas Dutordoir: "Zeer zorgzaam omgaan met lanceren van privatiseringsideeën"

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) bond vanmorgen de kat de bel aan. Volgens hem kan er ook "rustig naar de NMBS worden gekeken" als het gaat over de mogelijke privatisering van overheidsbedrijven. "Wel eerst de analyse, dan pas de conclusies", was de minister wel nog voorzichtig.

Politiek Bellot: "Privatisering NMBS is niet aan de orde"

De CEO van de spoorwegen stelt dat er eerst andere zaken moeten en zullen worden aangepakt. "Samen met de 19.000 medewerkers vind ik dat we eerst en vooral werk moeten maken van een betere communicatie met onze klanten, performanter werken, modernisering, punctualiteit, cultuurverandering en een goed HR-beleid. Onze mensen zijn enthousiast en gemobiliseerd om dit samen aan te pakken. First things first."

Premier Michel: "Privatisering niet aan de orde"

Ook binnen de regering zelf klinken er verschillende geluiden. Premier Charles Michel van de Franstalige liberalen (MR) laat weten dat de privatisering van de NMBS niet aan de orde is. Minister van Overheidsbedrijven François Bellot (MR) wijst erop dat met de Europese Commissie is afgesproken dat de NMBS zijn monopolie mag behouden, voorwaarde is wel dat de spoorwegen beter presteren.

Volgens CD&V-vicepremier Kris Peeters zijn "geen duidelijke afspraken" gemaakt over de privatisering van de NMBS in het zomerakkoord van de federale regering en dat het nu ook niet aan de orde is. "Ik heb ook het volste vertrouwen dat mijn collega Bellot samen met CEO Dutordoir en met de CEO van Infrabel al het nodige doen om die bedrijven zeer performant te maken."

Vicepremier Alexander De Croo van Open VLD is het idee van een - gedeeltelijke - privatisering wel genegen, laat hij verstaan via Twitter. Maar dan wel eerder om de efficiëntie te verbeteren dan om de staatsschuld te verminderen, aldus de Vlaamse liberaal.