Nog ruim 10.000 koffers op Brussels Airport na staking Swissport

Brussels Airport meldt dat er nog 10.000 bagagestukken op de luchthaven achterblijven door de staking van Swissport van afgelopen dinsdag. In totaal is veertig procent van de 17.000 valiezen al terugbezorgd aan de eigenaars. Reizigers die hun bagage nog moeten terugkrijgen, wachten best op een bericht van Swissport.