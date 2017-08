Opnames gestart van film over aanslagen van 22 maart

Devos' tweede langspeelfilm "Ascension" speelt zich af tijdens de nasleep van de aanslagen van 22 maart 2016. De film gaat niet over de aanslagen zelf, maar over wat zoiets met een stad en zijn inwoners doet. De personages hebben dan ook niets met de aanslagen te maken.

Een van de personages is de Vlaamse huisdokter Wannes, die in Brussel het contact met zijn patiënten verliest. Daarnaast is er Alba, een Italiaanse vertaler-tolk die voor de Europese gemeenschap werkt. Mehdi, de derde hoofdfiguur, is een Marokkaan van de derde generatie, die op het slechte pad dreigt te geraken.