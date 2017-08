Orkaan Harvey haalt windsnelheden tot 200 km/u

De orkaan Harvey is nog in kracht toegenomen, en haalt nu windsnelheden tot 200 km/u. Volgens het National Hurricane Center is het mogelijk dat Harvey nog krachtiger wordt voor hij de kust bereikt. Aan de kust zijn al windsnelheden gemeten die geassocieerd worden met een tropische storm, en gevreesd wordt dat Harvey wel eens twee keer over het gebied tussen Houston en Galveston zou kunnen trekken.