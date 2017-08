Bellot: "Privatisering NMBS is niet aan de orde"

Alles begon vanochtend in "De ochtend" op Radio 1. Daar zei minister van Financiën Johan Van Overtveldt dat in het zomerakkoord van de regering-Michel staat dat er zal worden bekeken of een reeks overheidsbedrijven kunnen worden geprivatiseerd. "Daarbij denk je in de eerste plaats aan Belfius of Proximus, maar er kan ook rustig naar de NMBS worden gekeken", zo zei hij.

Hoewel de minister benadrukte dat er momenteel "nog niets aan de orde is", liet hij toch een ballonnetje op. "We moeten bekijken wat de rol van de NMBS is in het kader van het mobiliteitsprobleem. Laat ons alles rustig bekijken. We gaan de kar niet voor het paard spannen. Eerst komt de analyse, dan pas de conclusies."