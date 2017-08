Schoolartikelen in fluo en pastel zijn dit jaar zeer populair

Hij signaleert weinig nieuwigheden in het aanbod. De zogeheten licentiefiguren blijven het goed doen: bij de meisjes figuren uit "Frozen" en bij jongens personages uit "Cars" en "Superman". De "Minions" scoren goed bij de beide geslachten. Andere trend is dat de boekentassen op wieltjes nu ook al voor heel jonge kinderen worden aangeschaft, terwijl dat de vorige jaren voorbehouden bleef voor de al wat oudere tieners.

Ook producten met opdruk van figuren van Disney en "helden" als Superman en Spiderman blijven het goed doen. De komende twee weken wordt de piek van de verkoop in schoolartikelen verwacht. "Die verkoop is eigenlijk vrij laat op gang gekomen in vergelijking met vorig jaar", stelt Baptiste Van Outryve, woordvoerder van Carrefour, vast.

Van kaftpapier en accessoires tot pennen en paperclips in oranje, rose, geel en groen

Volgens Gauthier Vervaeke, woordvoerder van de keten Fun, is het grote aanbod aan producten in pastelkleuren een van de meest opvallende trends dit jaar: van boekentas, over kaftpapier tot stiften en stylo's. Daarnaast signaleert hij boekentassen die de vorm van een dier hebben, zoals een egel of een lieveheersbeestje.

"Voor basisproducten als een goede, grote boekentas geven de mensen nog graag geld uit. Dat moet ook lang meegaan en dan kiest men voor een vertrouwd merk", zegt Vervaeke. "Maar voor heel wat kleinere gebruiksvoorwerpen als pennen en cursusblocs hebben we euro-deals ingevoerd, waarbij je een bepaalde hoeveelheid koopt voor slechts 1 euro."

"Bij ons komen de klanten vooral omwille van de goedkope prijs van onze producten", zegt Yvette Moll van de Action-keten. "Een agenda voor amper 80 of 90 cent of geodriehoek van 17 cent, maar niettemin hebben we veel variatie in ons assortiment. Voorts zijn kleurrijke producten met een "tropical design", zoals flamingo's, erg in trek."