Taylor Swift brengt nieuwe single uit na "zwarte" dagen op social media

Het hield fans al een kleine week in de ban: het Twitter-, Facebook- en Instagramaccount van zangeres Taylor Swift was volledig zwart geworden, met uitzondering van een foto van een kronkelende slang. Het duurde niet lang of het internet sloeg aan het speculeren. Was Swift slachtoffer geworden van hacking? Of was het een promotiestunt? Het laatste, zo blijkt nu. "Look what you made me do" verscheen gisterenavond. Op YouTube werd het intussen al een kleine 500.000 keer bekeken.

"Look what you made me do" is het eerste van haar album "Reputation" dat op 10 november van dit jaar zal verschijnen. Het nummer eindigt met een bericht van Swift die zegt: "Sorry, de oude Taylor kan nu niet aan de telefoon komen. Waarom? Oh, omdat ze dood is". "Reputation" is de opvolger van "1989", het album dat in 2014 verscheen.