Militairen schieten in Brussel aanvaller met mes dood

Het voorval gebeurde rond 20.15 uur op de Emile Jacqmainlaan, in de buurt van het centrum. De Somaliër (°1987) stapte af op drie militairen en zou een verbale discussie zijn aangegaan die snel escaleerde. De man trok een mes waarop de militairen twee schoten losten.

Federaal parket: "Terroristische poging"

Het dossier was eerst in handen van het Brusselse parket, maar is intussen overgenomen door het federaal parket dat de zaak behandelt als een "terroristische poging". De dader zou "Allahu akbar" geroepen hebben.

De aanvaller is bij de politie niet bekend voor terrorisme, maar wel voor "kleinere" feiten, heeft VRT NWS vernomen. Volgens de Brusselse burgemeester Philippe Close gaat het om "een geïsoleerd geval door 1 dader".



Het openbaar vervoer ligt stil in de buurt van het incident. Premier Charles Michel laat weten dat het crisiscentrum de situatie op de voet volgt en hij betuigt ook zijn steun aan alle militairen. Ook minister van Defensie Steven Vandeput spreekt zijn steun uit voor zijn soldaten.