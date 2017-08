"Ex-premier Yingluck Shinawatra ontsnapte via Cambodja vanuit Thailand naar Dubai"

Gisterochtend is Yingluck Shinawatra niet komen opdagen bij de uitspraak van het Hooggerechtshof over "wanbeleid" inzake het mislukte programma met rijstsubsidies tijdens haar premierschap tussen 2011 en 2014. Daarop had het hof haar aanhouding bevolen en had premier Prayuth Chan-ocha leger en politie bevolen om zijn politieke rivaal op te pakken.

Zowel vanuit haar eigen partij Puea Thai ("Voor Thais") als in kringen rond de huidige regering wordt nu gemeld dat Shinawatra niet langer in het land is. Zekerheid is er vooralsnog niet, maar zijn een aantal scenario's die komen in grote lijnen overeenkomen. Zo zou Yingluck -zoals ze algemeen genoemd wordt- al woensdag in het geheim met een privévliegtuig zijn vertrokken uit Bangkok naar Trat, in het oosten van het land.

Van daaruit zou ze de grens met Cambodja zijn overgestoken. Ze zou daarbij gebruikt gemaakt hebben van haar zakelijke en politieke contacten, zowel in de Thaise administratie als in Cambodja zelf. Ze zou ook een Cambodjaans en een Nicaraguaans paspoort hebben. Vanuit Cambodja zou ze dan met een select gezelschap -wellicht ook haar 15-jarige zoon- naar Singapore zijn gevlogen en daar op een vliegtuig naar Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten gestapt.

In Dubai zou ze dan haar broer Thaksin -die inn 2006 werd afgezet door het leger- ontmoet hebben. Thaksin woont daar in ballingschap, als hij niet in zijn villa in Montenegro zit.