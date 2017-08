Minstens een dode en duizenden Texanen zonder stroom door de orkaan Harvey

Toen de orkaan de kust van Texas bereikte, ten noorden van Corpus Christi, werden daar windsnelheden van 215 kilometer per uur opgetekend. Dat is de op een na zwaarste orkaan die ooit in Texas was opgemeten, na de orkaan Carla in 1961. Dat kan niet anders dan tot zware schade leiden, maar de wind was zo hard dat de hulpdiensten niet konden uitrukken. Ze beginnen dat nu pas te doen, nu de orkaan is afgezwakt tot een tropische storm, en dus is het beeld over de schade erg beperkt.

In de stad Rockport, niet ver van waar de orkaan aan land ging, is een inwoner omgekomen in een huisbrand. De burgemeester van Rockford spreekt over "grootschalige verwoesting", waarbij huizen, bedrijven en scholen zware schade hebben opgelopen. Auto's werden er ondersteboven gekeerd, of de ruiten werden er uit geblazen, en de straten zijn er overstroomd en liggen vol elektriciteitskabels en brokstukken. Mensen op de vlucht werden er opgevangen in de lokale gevangenis, die blijkbaar steviger gebouwd is dan de meeste huizen.

De orkaan trok daarop het binnenland in en zwakte daar af van categorie 4 naar eerst 1 op de Saffir-Simpsonschaal. Dat was nog altijd goed voor windsnelheden van 119 tot 153 kilometer per uur. Her en der werd nog altijd 144 kilometer per uur opgemeten. Intussen is Harvey nog voort afgezwakt en hij is nu een tropische storm. Gevreesd wordt wel dat de storm opnieuw boven de warme Golf van Mexico zal terechtkomen en daar aan kracht en snelheid kan winnen. De storm zou nog tot woensdag gevaarlijk kunnen zijn.