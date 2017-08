De Sheraton Cadwell Orchestras stuurde maandag een mail (zie hieronder) uit waarin de vocalisten werden aangesproken, de zangeressen die vooraan op het podium staan. In de mail werd gevraagd dat vrouwen met rondingen voor "losse kledij" zouden gaan en niet voor strakke jurken. Bovendien liet het management weten dat in de toekomst enkel "fitte, slanke mensen" zouden worden aangeworven.



Jazz-zangeres Victoria Leone (23) voelde zich aangesproken. Zij werd vroeger als kind gepest omdat ze niet het "perfecte" maatje had. Leone stuurde prompt een mailtje terug om haar frustratie te uiten én om op te stappen.



Al snel raakte het nieuws in de media en bood het management zijn excuses aan. Het orkest krijgt geen financiële middelen meer en stopt er nu ook mee. Voor Leone zijn de excuses allesbehalve voldoende. "Het is gewoon kut voor álle jonge meisjes die iets in het leven willen bereiken", stelt ze.