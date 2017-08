Chiro met 4.000 knallend van start op Krinkel

"Vier jaar geleden trok het evenement nog slechts 1.700 deelnemers, nu zijn er meer dan 4.000 Chirojongeren", zegt Niels De Ceulaer, nationaal secretaris van Chirojeugd Vlaanderen. Een massaspel brengt de jongeren uit alle Vlaamse verbonden samen, ze palmen de terreinen in met veel enthousiasme en actie. Krinkel heeft zo zijn voordelen, zeggen deze jongeren. "Het is belangrijk dat je veel mensen van andere Chiro's uit heel Vlaanderen leert kennen". "Je leert met veel verschillende mensen samen zijn en dat is fantastisch". "Het is maar om de vier jaar, het is dus zeker de moeite om eens te doen".

"Iedereen Chironaut" is het thema dit jaar

Tijdens Krinkel wordt ook het nieuwe jaarthema voorgesteld: "Iedereen Chironaut". "Het jaarthema heeft een tweedelige boodschap", zegt De Ceulaer. "Enerzijds willen we het belang van fysieke speelruimte voor kinderen en jongeren in de verf zetten. Er is steeds minder plaats voor kinderen en jongeren in de samenleving, en niet die groep nood aan ruimte om te ravotten, en zich vrij te bewegen".

"Anderzijds gaat het jaarthema ook over mentale speelruimte, en willen we de leden uitdagen om hun grenzen te verleggen en te gaan waar ze nooit eerder geweest zijn", gaat Niels verder. "We leven in een beschermende maatschappij, waar jongeren soms niet mogen spelen. We mogen niet vergeten dat spel een essentieel onderdeel is in de ontwikkeling van een kind".