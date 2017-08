Opening A11: "Hier mogen we fier op zijn"

De A11 zorgt voor een vlotte verbinding tussen Brugge en Knokke-Heist en maakt ook de haven van Zeebrugge beter bereikbaar. Zo moet die de concurrentie met Calais en Duinkerke beter aangaan. De snelweg kruist het Boudewijnkanaal met een dubbele beweegbare brug. Kleinere schepen kunnen onder de brug door, voor grotere schepen moet die omhoog. De A11 is de enige snelweg waar het verkeer soms zal stilliggen door zo'n brug. De snelweg loopt over het grondgebied van Brugge, Knokke-Heist en Damme. De aanleg ervan duurde 42 maanden, het totale kostenplaatje bedraagt 674 miljoen euro. Daarmee is de A11 de duurste snelweg van Vlaanderen. Het Agentschap Wegen en Verkeer had het vanmorgen over het grootste en snelst gerealiseerde project van de laatste jaren. "Ik ben apetrots en blij hier vandaag te kunnen staan. Het doet me ook plezier dat iedereen zo lovend is over het project", zei administrateur-generaal Tom Roelants.



Burgemeesters: "Een draaiboek voor goede politiek"

Die lovende woorden kwamen onder anderen van de drie betrokken burgemeesters. "De A11 is de missing link in de regio", volgens de Knokse burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen). Hij liet zich lovend uit over Vlaams viceminister-president Hilde Crevits "die het project als toenmalig minister van Openbare Werken mogelijk gemaakt heeft", en over de professionaliteit van de aannemers. Renaat Landuyt (SP.A), burgemeester van Brugge, omschreef het project als een draaiboek voor goede politiek. "Het toont hoe je iets kan bereiken door samen te werken. De A11 zorgt voor een scheiding tussen vervoer om te leven en vervoer om te werken. Het is ook een sterke verbetering voor de bereikbaarheid van onze stad." De snelweg biedt volgens hem ook heel wat mogelijkheden voor stadsontwikkeling. "De impact is zeker belangrijk voor Damme, want de inwoners hebben tot op vandaag nauwe banden met de zee. Daar werd perfect rekening mee gehouden, door het verbeteren van de lokale verbindingen", zei burgemeester Joachim Coens (CD&V). Ook als havenbaas kan Coens de nieuwe snelweg alleen maar toejuichen.



Weyts: "Vakmanschap waar we fier op mogen zijn"