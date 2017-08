Strenge veiligheidsmaatregelen voor 17e editie City Parade

Het terreurniveau in ons land is na de aanval op drie militairen niet gestegen en blijft dus op niveau 3. Dat betekent dat de nodige veiligheidsmaatregelen voor dat niveau al getroffen waren voor de City Parade. Er zijn geen bijkomende maatregelen genomen.

"Het zijn incidenten die overal in Europa gebeuren, daar moeten we vandaag mee leren leven", zo zei organisator Claude Van Cools. "Het nulrisico bestaat niet, maar we hadden op voorhand alle maatregelen getroffen in samenspraak met de politie, nationale veiligheid en brandweer." Zo is de 75.000 vierkante meter grote site volledig afgesloten. Aan de ingangen wordt er gefouilleerd en er zijn betonblokken geplaatst.

Om 17.30 uur hebben 18 praalwagens zich in gang gezet voor de traditionele stoet vol technomuziek. Daarnaast is er dit jaar ook aandacht voor r&b. "Er is een urban scène, want in alle discotheken in België zijn er nu dagen waarop er r&b gespeeld wordt en dus willen we ook dat publiek aanspreken. Zo is er een skatepark en een graffitimuur opgesteld. Dat moet een extra beleving geven voor de festivalgangers", zo zei Van Cools.