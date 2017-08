Trump verliest opnieuw een adviseur in het Witte Huis: Sebastian Gorka

Sebastian Gorka was als adviseur van president Trump belast met nationale veiligheid, maar het was voor de media nooit echt duidelijk welke rol hij daar precies speelde.

Tijdens zijn periode in het Witte Huis viel hij wel op met controversiële uitspraken over moslims. Zo was hij een vurige verdediger van het inreisverbod voor mensen uit zes moslimlanden en toen een bom ontplofte nabij een moskee in Minneapolis, verdedigde hij de mediastilte van president Trump, door te suggereren dat "het een voorbeeld van fake news" had kunnen zijn.

Critici vonden ook dat Sebastian Gorki te weinig kwaliteiten had voor zijn functie in het Witte Huis. Zijn ervaring met nationale veiligheid was beperkt tot zijn eerdere carrière als journalist voor het erg rechtse nieuwskanaal Breitbart, waar hij onder voormalig topadviseur Steve Bannon werkte.

Mogelijk zijn die banden met Bannon Gorki nu fataal geworden. Volgens "insiders" zou Gorki ontslagen zijn onder druk van generaal John Kelly, de nieuwe stafchef van het Witte Huis, die daar "schoon schip" zou willen maken. Bannon is eerder ook al ontslagen en teruggekeerd naar Breitbart News.