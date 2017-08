Almaci: "Vierdagenwerkweek is niet dé oplossing"

In zijn nieuwe boek doet PS-voorzitter Elio Di Rupo een aantal socio-economische voorstellen, die door sommigen als "ultra-links" worden omschreven. De vierdagenwerkweek met behoud van loon is er een van.

Maar voor Almaci is een vierdagenwerkweek geen wondermiddel, omdat dit niet garandeert dat de werkdruk voor werknemers omlaag gaat. "Als een vierdagenweek ook wordt volgepropt, staan we niet veel verder", zegt Almaci in "De ochtend" op Radio 1. "Heel veel mensen trappen op hun adem, het aantal burn-outs stijgt, wij willen als groene partij dat het haalbaar blijft voor iedereen."



Voor Groen is een vierdagenwerkweek dus geen prioriteit. Al beklemtoont de partijwoordvoerder wel dat Groen de deur op een kier houdt en elk voorstel toejuicht dat de balans werk-privéleven kan verbeteren.

"Want wat ons betreft is werkbaar werk ook dé grote uitdaging. Mensen moeten zelf kunnen kiezen hoelang ze werken, maar we moeten ervoor zorgen dat die loopbaan geen marathon wordt aan het tempo van een sprint", aldus nog Almaci.



Groen houdt zijn zomerweekend in Nieuwpoort. Straks om 12 uur houdt Almaci daar een toespraak.