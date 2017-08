Eminem: "Dat kleine Moby-meisje heeft me uit mijn lood geslagen"

Eigenlijk had de vete al een jaar eerder een eerste hoogtepunt gekend, toen Moby Eminem tijdens de uitreiking van de Grammy’s bekritiseerd had als zijnde onder meer een vrouwenhater, een racist en een homofoob. Eminem had Moby vervolgens op een weinig flatterende manier vernoemd in zijn wereldhit "Without me", waarin hij naar Moby verwees als een 36 jaar oude kale flikker en hem opriep hem oraal te bevredigen. Tijdens de uitreiking van de MTV VMA’s in augustus 2002 werd het Eminem dan plots allemaal te veel. Na een kort komisch optreden van Triumph, de 'Insult Comic Dog' -een handpop die celebrity’s belachelijk maakte in het praatprogramma van Conan O’Brien-, op de schoot van Moby mocht Eminem een award in ontvangst nemen in de categorie "Best male video". De opmerkingen die Triumph richting Eminem gedaan had, waren duidelijk niet in goede aarde gevallen bij de rapper.

Tijdens zijn bedankingsspeech verwees Eminem dan ook verschillende keren naar Moby op een allerminst vleiende manier: "Dat kleine Moby-meisje heeft me uit mijn lood geslagen" en "Blijf maar boe roepen, klein meisje. Maar ik zal een man met een bril tegen de grond slaan." Het publiek kon de woorden van Eminem alvast allerminst smaken. Eminem: "Ik begreep niet goed wat er gebeurde. Plots duwde men een hondenpop in mijn gezicht. Ik had geen flauw benul wat die hond voorstelde, omdat ik door optredens daarvoor weinig televisie gezien had. De meest logische reactie was: "Ga de fuck van mijn gezicht weg!" Op dat moment verloor ik alle controle. Ik stak mijn vingers bijna letterlijk in de neus van Moby. Met de mededeling: "Fuck you!"" (Autobiografie "The way I am", 2008) Moby reageerde na de uitzending via zijn website: "De waarheid is dat ik, echt waar, in alle eerlijkheid dacht dat heel dat Eminem-gedoe met een gevoel voor humor zou opgelost worden. Tot hij me, terwijl de camera’s nog niet draaiden, een 'pussy' noemde. Om vervolgens te dreigen me in elkaar te willen slaan. Tja."

"Ik vind Eminem getalenteerd en zelfs interessant, maar het verwondert me hoe boos hij op me is, nu ik hem voor het eerst ontmoet heb", voegde hij eraan toe. Eminem: "Zo ben ik groot gebracht: onmiddellijk reageren. Zo werkt mijn instinct: iemand praat over jou, je ziet hem en je begint met hem te vechten. Maar Moby? Ben je serieus? Moest ik met Moby gaan vechten? Moest ik bovendien met een pop gaan vechten? Maar achteraf gezien had ik het misschien op een andere manier kunnen aanpakken." (The way I am) Verschillende jaren later bleef Moby achter zijn standpunten van toen staan: "Toegegeven, Eminem is als muzikant iemand om rekening mee te houden, maar dat neemt niet weg dat de inhoud van zijn liedjes kwetsend is. Ook al noemt hij zichzelf of noemen andere zangers zichzelf geen vrouwenhaters. Toch is het onverantwoord dat hij dergelijke muziek op de markt gooit." (HipHopDX, december 2005)

"Terwijl ik muziek maak vanuit mijn slaapkamer"

Uiteindelijk heelde de tijd vele wonden. Zo prees Moby in 2004 Eminems anti-Bush video "Mosh" door te zeggen dat het "de beste video was die hij ooit gezien had". In 2011 bleek er van een vete zelfs geen sprake meer, aldus Moby: "Op dit moment kan je nauwelijks nog praten over een vete tussen mij en Eminem, omdat ik zo ver van zijn gezichtsveld verwijderd geraakt ben. Hij is een van de grootste popvedetten van deze planeet, terwijl ik een vreemde kale eend in de bijt ben die muziek maakt vanuit zijn slaapkamer." (BBC Radio 5 Live, juni 2011) 15 jaar geleden was dat nog enigszins anders en leverde de vete tussen Moby en Eminem een van de meest controversiële tv-momenten ooit op: