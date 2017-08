Man overleden aan metrostation Beekkant in Molenbeek

Gisterenavond is een man omgekomen bij het metrostation Beekkant. Eerst was sprake van een schietpartij en een mogelijke afrekening in het drugsmilieu. Het metrostation is een lange tijd afgesloten geweest. Na onderzoek blijkt het om een wanhoopsdaad te gaan.



Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be.