Nieuwe storm Pakhar treft Hongkong en Macau

De storm die de naam Pakhar kreeg, treft de regio nu hulpdiensten en reinigingsploegen er nog in de weer zijn om de schade te herstellen van de tyfoon die woensdag neergestreken was.

Er is sprake van zowat 300 geannuleerde of vertraagde vluchten, aldus een woordvoerder van de luchthavenautoriteit van Hongkong. Vliegtuigmaatschappij Cathay Pacific, gevestigd in Hongkong, verwacht tot morgen geschrapte vluchten en vertragingen.

Voorts zijn in Hongkong alle ferry's in de haven gebleven. Storm Pakhar, met windsnelheden tot 130 kilometer per uur, had tot slot vrij spel met tientallen bomen die reeds ontworteld waren door tyfoon Hatu. In Macau waarschuwde de overheid voor nieuwe overstromingen.