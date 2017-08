Vierdagenwerkweek, hoezo onrealistisch?

Laat je echter niets wijsmaken. Ook in 1837 leek een kortere werkweek onrealistisch. Het ging de geschiedenisboeken in als één van een grootste economische blunders. Een fout die we niet mogen herhalen.

PS-voorzitter Elio Di Rupo bepleit in zijn nieuw boek Nouvelles conquêtes de vierdagenwerkweek. De reacties lieten niet lang op zich wachten. “Ultralinks”, kopte De Tijd. N-VA’er Peter De Roover stelde kort: "Linkse voorstellen PS zijn zelfs in Venezuela moeilijk te verkopen". De grootspraak wordt niet gespaard. Toen Femma, PVDA en Ecolo gelijkaardige voorstellen deden, was het oordeel al even vernietigend. Gaande van “te gek voor woorden” tot “van een andere planeet”.

Het laatste uur van Senior

Dat was niet naar de zin van Nassau William Senior, een gerenommeerd econoom. Begin 19e eeuw adviseerde hij opeenvolgende Britse regeringen op het vlak van economische en sociale politiek. Hij bekleedde tevens een leerstoel aan de universiteit van Oxford: The Drummond Professorship of Political Economy. Na hem vielen drie Nobelprijswinnaars deze eer te beurt. Kortom, Senior was een economisch zwaargewicht.

Maar de revolutie kwam met een schaduwzijde. Gestaag groeide in Engeland een verpauperde arbeidersklasse. 70 urenweken waren de norm, kinderarbeid schering en inslag. In de eerste decennia van de 19e eeuw kwam gestaag een tegenbeweging op gang. Het voorstel van een 10 urendag zag het daglicht.

1764. De Brit James Hargreaves ontdekt de ‘Spinning Jenny’, een spinmachine. Het ontketende een revolutie in de katoen- en wolindustrie. Latere modellen lieten arbeiders tot 130 draden tegelijk spinnen, de droom van elke kapitalist. Het was één van die uitvindingen die het startschot gaf voor de eerste industriële revolutie. Een grote sprong in de ontwikkeling van de mensheid. De productiviteitsgroei swingde de pan uit, net als de bedrijfswinsten.

Senior waarschuwde in zijn Letters on the Factory Act voor een economisch armageddon. Een 10 urendag was onbespreekbaar voor de econoom en betekende zonder meer het einde van de Engelse katoenindustrie. Via een ingewikkeld econometrisch model ‘toonde’ hij ‘aan’ dat een arbeider minstens 10,5 uur per dag moet werken, zo niet was hij ‘onrendabel’.

De theorie ging de geschiedenis is als Senior’s laatste uur. Alle winst zou worden geboekt in het laatste werkuur van de arbeider. Eén van de grootste blunders in de economische geschiedenis. Hij weigerde in te zien dat een kortere werkdag ook een besparing oplevert voor de textielbaron. Minder onderhoud voor machines, langere levensduur ervan. Zijn theorie leidde later tot hoongelach.