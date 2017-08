President Guatemala beveelt uitwijzing hoofd VN-missie tegen corruptie

Morales verklaart Velasquez als "persona non grata", in "het belang van het volk van Guatemala". Velasquez (foto hieronder) is de voorzitter van de internationale commissie tegen straffeloosheid in Guatemala. Die commissie is bij de VN ingeschreven en vecht samen met het parket tegen de corruptie in Guatemala. Vrijdag hadden Velasquez en Thelma Aldana, procureur-generaal, een procedure opgestart voor het Hooggerechtshof, om Morales uit zijn immuniteit te zetten.