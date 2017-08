Regisseur van cultklassiekers als "The Texas chain saw massacre" en "Poltergeist" is overleden

Hooper maakte van de figuur van Leatherface in "The Texas chain saw massacre" (1974) een waar cultfiguur. Hij wilde oorspronkelijk een film maken over de Amerikaanse seriemoordenaar Ed Gein, een kannibaal die de huiden van zijn slachtoffers gebruikte als kledij.



Hooper verwerkte die informatie in een verzonnen verhaal over een man die mensen op het platteland bot te lijf gaat met een kettingzaag. "The Texas chain saw massacre" werd een rauwe, documentaire-achtige manier van filmen waarin sadisme en geweld niet uit de weg werden gegaan.