Republikeinse kopstukken niet te spreken over gratie van Trump voor omstreden sheriff Arpaio

De gratie voor de veroordeelde sheriff Joe Arpaio houdt de Amerikaanse media en politiek in zijn greep. In een verklaring neemt Paul Ryan (boven), de leider van de Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, duidelijk afstand van die gratie. "Congreslid Ryan is het er niet mee eens. Politiemensen hebben een speciale verantwoordelijkheid om de rechten van iedereen in de VS te respecteren. Wij aanvaarden niet dat die verantwoordelijkheid door deze beslissing wordt ondermijnd", aldus de woordvoerder van Paul Ryan.

Ook John McCain -senator voor de staat Arizona waar sheriff Arpaio actief was- is nog scherper. In een verklaring schrijft McCain dat "niemand boven de wet staat en dat agenten de verplichting hebben om de wetten eerlijk toe te passen zoals ze dat gezworen hebben".

McCain merkt op dat sheriff Arpaio door een rechter schuldig werd bevonden aan het illegaal profileren van Spaanssprekende mensen in zijn district en dat hij weigerde om zijn gedrag aan te passen. Bovendien heeft Arpaio ook geen berouw getoond over die feiten vooraleer hij gratie kreeg van de president.

Ook die andere Republikeinse senator voor Arizona, Jeff Flake, zegt dat hij liever had gehad dat president Trump het gerecht zijn werk had laten doen. De Democratische oppositie en mensenrechtengroepen hadden gisteren al zware kritiek laten horen en stellen dat president Trump de rechtsgang in het land belemmert.

De kloof tussen president Trump en veel van zijn Republikeinse parlementsleden wordt steeds groter. Zo had Trump de voorbije weken al kritiek geuit op Paul Ryan en op Mitch McConnell, de voorzitter van de Senaat, omdat die er niet in geslaagd zijn om een alternatief te vinden voor Obamacare, de gezondszorg van zijn voorganger die Trump absoluut te niet wil doen.