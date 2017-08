Slachtofferfonds heeft "spaarpot" van 140 miljoen euro: "kan niet de bedoeling zijn"

Wie veroordeeld wordt in strafzaken moet ook een bijdrage storten in het Slachtofferfonds. Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden of hun verwanten kunnen daar onder bepaalde voorwaarden terecht voor financiële hulp, bijvoorbeeld wanneer de dader onbekend is of onvermogend blijkt. De bijdrage bedroeg tot voor kort 150 euro, maar werd in de programmawet vorig jaar opgetrokken tot 200 euro.

Het gecumuleerd overschot van het Slachtofferfonds blijkt tussen 2012 en 2016 aangegroeid te zijn van 60,8 miljoen euro tot 140,1 miljoen euro, meer dan een verdubbeling. Vorig jaar werden er 1.674 verzoekschriften ingediend, beduidend meer dan de jaren daarvoor, toen het aantal rond de 1.200 schommelde. Gemiddeld zeven op de tien verzoekschriften krijgen een positieve beslissing, blijkt uit de cijfers die Lahaye-Battheu opvroeg.