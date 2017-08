Tweede man opgepakt voor aanval met zwaard voor Buckingham Palace

De politie pakte de man op op verdenking van het plannen, voorbereiden of aanzetten tot een terreurdaad. Een 26-jarige had vrijdagavond politieagenten aan Buckingham Palace aangevallen met een "zwaard van 1,20 meter". Daarbij had hij "Allahu Akbar" geschreeuwd, zo raakte eerder bekend.

De dader wordt nog steeds ondervraagd, dixit de politie. Intussen doorzoeken speurders het huis van de tweede verdachte.

De aanval wordt onderzocht als een terroristisch incident. De dader had zijn voertuig bewust gestopt voor een politiewagen in een veiligheiszone aan het paleis. Drie ongewapende agenten stapten uit de politiewagen. De man wou het zwaard grijpen. De drie politieagenten liepen allen lichte verwondingen op toen ze traangas gebruikten om de verdachte te overmeesteren.