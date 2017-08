Vlaming in Houston: "Dit is nog nooit gezien tot nu toe"

Jean-Marie Olligschlaeger werkt in de olie- en gasindustrie en de firma waarvoor hij werkt heeft een project in de Golf van Mexico, waar een aantal schepen aan het werk zijn. Vandaar dat ze al meer dan een week naar de tropische storm Harvey in de golf aan het kijken waren, om de veiligheid van hun schepen te kunnen garanderen. Nu is gebleken dat de storm een meer noordelijke koers gevolgd heeft dan verwacht werd, zo zegt hij aan VRT NWS, en richting Corpus Christi aan land is gegaan. "Voor onze schepen was dat een meevaller, voor de situatie aan land is dit een grote tegenslag", zo zegt Olligschlaeger. De storm blijft nu ter plaatse hangen, want hij zit tussen twee hogedrukgebieden in. En hij wordt constant gevoed door het warme water van de Golf van Mexico, wat met zich meebrengt dat wij nu een enorme hoeveelheid water over ons krijgen, die nog nooit gezien is tot nu toe, aldus Olligschlaeger. Na twee dagen regen staan grote delen van Houston nu onder water, en dat zijn meestal de gekende knelpunten in Houston, de laagst gelegen gebieden. De overstromingen breiden zich echter nog meer uit, omdat de waterstand continu blijft stijgen, zegt Olligschlaeger. Als voorbeeld geeft hij zijn schoonzuster, die in Bellaire in Houston woont, een bekend probleemgebied waar wel vaker overstromingen voorkomen. Zijn schoonzuster woont echter op een iets hoger gelegen plaats, en ze had tot nog toe nooit last van overstromingen gehad. Nu meldde ze echter om tien uur dat er 10 centimeter water in haar huis stond, en drie uur later was dat al 75 cm. "Dat is nog nooit gezien, het neemt enorme proporties aan", zo zegt Olligschlaeger.

Nog zeker een week problemen

"Als je kijkt naar de baan van de storm, die gaat naar het noorden, en Houston blijft aan de 'regenzijde' van de storm, dus we krijgen nog vier, vijf dagen regen", aldus Olligschlaeger. "De storm trekt noordwaarts, dus al die regen zal straks ten noorden van Houston vallen, en al dat water moet zijn weg terug vinden naar zee. Dus wat ik nu kan zien, is dat we de komende week, tien dagen, nog last zullen hebben van overstromingen in zuidoost Texas."



"Erger dan Allison in 2000"

Olligschlaeger beaamt dat Houston wel vaker problemen heeft met regen en overstromingen, maar zegt dat dit toch erger is. "De laatste tropische storm, Allison in 2000, is een dag of tien blijven hangen boven Houston, en heeft ook hele gebieden onder water gezet", zo zegt hij. "Nu zitten we na twee dagen bijna op hetzelfde peil als bij Allison, dus als ik vooruitkijkk en extrapoleer naar wat er nog moet vallen, dat wordt iets van een nooit geziene dimensie."



Geëvacueerd naar Dallas

Zelf heeft Olligschlaeger met zijn gezin zijn huis in Houston verlaten. "Ik was een beetje beter op de hoogte van de situatie dan de doorsnee Amerikaan door het project in de golf", zo zegt hij, "vandaar dat we donderdag na het werk de beslissing genomen hebben om naar vrienden in Dallas te trekken". Daar volgt hij de situatie in Houston en omgeving op de voet met buren en vrienden die zijn achtergebleven, en "het ziet er allemaal niet goed uit". Oorspronkelijk had hij het idee dat ze zondagavond zouden terugkeren - nu dus -, maar dat is intussen bijgesteld naar donderdag, en Olligschlaeger vreest dat het pas volgende week maandag of dinsdag zal worden. Het hangt er van af of de wegen berijdbaar zijn, maar aangezien hij nu ook ten noorden van Houston zit, in Dallas, zal het daar ook nog gaan regenen. "Afwachten hoe de situatie over een week er zal uitzien, maar ik vrees het ergste", zo zegt hij.



"Veel mensen hebben storm onderschat"

Olligschlaeger denkt dat veel mensen onderschat hebben wat de storm zou aanrichten. "Veel mensen zijn gewoon thuis gebleven, ze hebben gedacht: 'we hebben genoeg voedsel voor een week, dat kunnen we wel aan', maar zoals het er nu naar uitziet, hebben veel mensen een verkeerde beslissing genomen, en zullen veel mensen hulp moeten krijgen van de overheid." Een probleem daarbij is dat veel wegen niet berijdbaar zijn, en dat de hulpdiensten dus ook niet onmiddellijk de probleemgebieden kunnen bereiken. "Mensen wordt aangeraden om op hun daken te wachten op hulp, en dat moet dan gebeuren met boten of helikopters. Het is moeilijk te voorspellen, maar de hulpdiensten zullen zeker onderbemand zijn voor deze gebeurtenis", zo zegt Olligschlaeger. "Het wordt een moeilijke taak om iedereen te kunnen helpen."



"Veel mensen helpen elkaar"

Olligschlaeger ziet wel één positief punt in al de ellende, de enorme solidariteit die er ontstaan is. "Je ziet dat veel mensen andere mensen bijstaan en uit de nood helpen, ze bieden hun huis aan, voedsel, en noem maar op. Dat is dan weer een positief element, waarschijnlijk het enige positieve punt, dat uit deze storm voortkomt denk ik", zo besluit hij.

Weerdienst: "Erger dan alles wat we al meegemaakt hebben"

Dat Harvey erger is dan eerdere stormen in het gebied, zoals Olligschlaeger zegt, wordt bevestigd door verschillende andere mensen en instanties. De National Weather Service zei in een verklaring dat de "uitgestrektheid en de intensiteit van deze regenval verder gaat dan alles wat we tot nog toe meegemaakt hebben, en resulteert in catastrofale overstromingen". De weerdienst verwacht dat sommige delen van Houston en gebieden ten westen van de stad een record van 1.270 millimeter regen te verwerken zullen krijgen. Gemiddeld zal het zo'n 1.016 millimeter zijn, verwacht men, maar een aantal delen zullen zwaarder getroffen worden. Jeff Lindner, de woordvoerder van Harris County Flood Control, zei dat de overstromingen erger zijn dan andere recente overstromingen in Houston, en dat het water hoger komt dan bij tropische storm Allison in 2000. Houston ligt in Harris County. Lindner noemde de situatie "historisch" en Harvey "een heel ander beestje" dan Allison. Hij zei dat hij het meest verbaasd was door berichten over water in de tweede verdieping van appartementen en huizen. Aangezien Houston in een vlak gebied ligt, "is het zeer zeldzaam om een dergelijke diepte aan water te krijgen", zo zei hij. Intussen heeft het hoofd van de federale operaties in Harris County, rechter Ed Emmett, mensen met een boot of een voertuig dat door diep water kan rijden, opgeroepen om te helpen met de reddingsoperaties in Houston. "We zijn wanhopig op zoek naar boten en 'high water vehicles'", zo zei hij. "We kunnen niet wachten tot er van buitenuit hulpmiddelen komen." Texas probeert wel boten en voertuigen te sturen, maar voorlopig geraken die niet tot in Houston door de overstroomde wegen.



Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

