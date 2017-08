Dankzij de gratie van president Trump ontsnapt de zelfverklaarde voorvechter van "law and order" nu zelf aan een veroordeling en mogelijke celstraf. De man die zichzelf "de taaiste sheriff van de VS" noemde, negeerde totaal de uitspraken van rechtbanken en zelfs van het ministerie van Justitie. Hij leek daarvoor gestraft te zullen worden, maar ontkwam dus dankzij Trump.

Joe Arpaio lijkt weggelopen uit een western, maar werd in 1932 wel geboren in de noordoostelijke staat Massachussetts als kind van Italiaanse immigranten. Dat laatste is niet onbelangrijk in zijn carrière. Arpaio diende enkele jaren in het leger, waar hij voor de militaire politie werkte, onder meer ook in Frankrijk. Daarna stapte hij over naar de politie in Nevada en diende hij voor de drugsbestrijdingsorganisatie overzee in onder meer Argentinië en Turkije.

In 1992 werd hij tot sheriff verkozen in Maricopa, een stadje in de zuidelijke staat Arizona, dat zijn nieuwe thuis zou worden. Arpaio zou er net geen kwarteeuw "de arm der wet" vertegenwoordigen en deed dat op zijn heel eigen stijl.