Vranckx: "Terroristen hebben de mainstream media niet nodig"

Auteur en opiniemaker David Van Reybrouck lanceerde begin deze zomer in het Canvas-programma "De Afspraak" een opvallende oproep: de media zouden bewuster moeten omspringen met zelfmoordaanslagen, onder meer om copycat-gedrag te vermijden. "Het is niet verstandig om telkens zoveel details prijs te geven over de identiteit van de dader. We geven daarmee een geweldige bonus aan de terroristen. Zij willen gezien en gehoord worden."

Het radioprogramma "Hautekiet" ging vanmorgen verder in op die vraag samen met Rudi Vranckx, conflictjournalist voor VRT NWS. Vranckx stelde bepaalde uitgangspunten van David Van Reybrouck in vraag. "Terroristen hebben de mainstream media niet nodig om opgehemeld te worden. Ze hebben hun eigen kanalen waar ze hun gruweldaden promoten. Ik denk niet dat zij ons volgen."