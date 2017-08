Appartement enkel voor wie jonger is dan 32? "Discriminatie", zegt Unia

Opmerkelijk: de flats zijn volgens de ontwikkelaars vooral bedoeld voor mensen die pas afgestudeerd zijn en jonge gezinnen. Wie er iets wil kopen of huren, moet jonger zijn dan 32 jaar.

Vanmorgen raakte bekend dat er een nieuwe woontoren komt in het Kapermolenpark in Hasselt. Met zijn zestien verdiepingen wordt het meteen de hoogste toren van Limburg. De stad werkt daarvoor samen met een vastgoedontwikkelaar.

Foute maatregel

"Ik snap dat het stadsbestuur jonge mensen wil aantrekken, maar dat doen ze wel met een foute maatregel", zegt Els Keytsman van Unia aan VRT NWS. "De wetgeving laat niet toe dat er een leeftijd wordt ingebouwd in een aankoopakte of een huurcontract. Dit is discriminatie op basis van leeftijd en dat kan niet."

Mensen die ouder zijn dan 32 jaar en alsnog graag een plekje willen kopen of huren in de woontoren kunnen volgens Unia een klacht indienen. "Volgens ons staan ze recht in hun schoenen en ze hebben de wetgeving aan hun kant."