Diana Frances Spencer, van tomboy met ballerina-ambities tot prinses van Wales

Meteen de Queen als buurvrouw

Op 1 juli 1961 wordt Diana Frances Spencer geboren in Park House op het landgoed Sandringham in Norfolk. Ze is de derde dochter, na Sarah (toen 6) en Jane (4), van lady Frances Ruth Burke-Roche en graaf Edward John “Johnnie” Spencer. Diana is welkom in het gezin dat nog maar een jaar voordien de dood van zoontje John te verwerken krijgt. Het jongetje sterft tien dagen na zijn geboorte. Drie jaar later volgt nog een zoon, Charles Spencer. Hij zal de man zijn die op de iconische foto’s van Diana’s begrafenis achter haar kist loopt. Diana groeit op in een aristocratische familie. De Queen is zelfs een buurvrouw te noemen, want vader Edward huurt een huis op het landgoed van de Britse koninklijke familie. Meer nog: graaf Spencer is een van de Queens stalmeesters. Zo is koningin Elizabeth een van de gasten op zijn huwelijk in Westminster Abbey in 1954.

Diana als peuter met bolle wangen.

Diana met haar enige broer Charles in 1968.

Ongezien: hoederecht gaat naar Edward

Het huwelijk duurt echter geen eeuwigheid. Wanneer Diana 6 jaar is, wordt de echtscheiding aangevraagd. In latere interviews vertelt Diana hoe ze nog altijd de voetstappen van haar moeder met koffers op de oprit hoort. De vier kinderen komen in het juridische getouwtrek van hun ouders terecht. Uiteindelijk krijgt Edward het hoederecht en Frances bezoekrecht. Vanaf dat moment brengt Diana een (groot) deel van haar tijd op Sandringham door bij haar geliefde vader, en in Londen bij haar moeder.

Toen het nog koek en ei was tussen de ouders van Diana. Hun huwelijk was in 1954 al een society-huwelijk te noemen.



De scheiding slaat diepe wonden bij Diana. Volgens haar nanny Mary Clarke voelt het meisje zich daardoor “anders” dan haar klasgenoten. Een scheiding was in die tijd niet gebruikelijk, laat staan dat de vader het hoederecht verwerft. Clarke herinnert zich haar eerste gesprek met Diana erg goed. “Ik ga nooit trouwen tenzij ik écht verliefd ben, want als je niet verliefd bent dan scheid je én ik wil nooit scheiden.” Diana is dan 9 jaar. Een vrij serieuze en emotionele uitspraak voor een kind. Clarke omschrijft Diana voorts als een heuse tomboy, een halve jongen die niets liever doet dan in bomen klimmen en met dieren spelen, maar tegelijkertijd ook héél aanhankelijk blijkt.

Ik ga nooit trouwen tenzij ik écht verliefd ben.

Een ongelukkige tiener in Zwitserland

Zoals haar zussen wordt Diana op internaat naar Riddlesworth Hall gestuurd. Daar zou ze haar kamer al versierd hebben met foto’s van onder anderen prins Charles. Na het internaat volgt de publieke school West Heath in Kent. De verlegen Diana blinkt niet echt uit op school, maar blijkt een talent te hebben voor sport, vooral voor zwemmen. Zoals zovele meisjes droomt ze ervan ballerina te worden. Diana spendeert dan ook veel tijd aan dansen en volgt tussendoor pianolessen.

Diana -hier 13 jaar- is dol op dieren.

In 1975 sterft haar grootvader en krijgt de 13-jarige Diana de titel van “lady”. Vader Edward erft het schitterende familiedomein Althorp, waar het gezin ook gaan wonen. Edward is hertrouwd met Raine McCorquodale, enige dochter van schrijfster Barbara Cartland. Het klikt niet meteen tussen de kinderen en hun stiefmoeder, en dat is zacht uitgedrukt: Raine krijgt snel de bijnaam “acid Raine” (zure regen). Diana wordt midden jaren 70 naar een eliteschool gestuurd in Zwitserland, het Instituut Alpin Videmanette (waar haar laatste partner Dodi Fayed ook school zal lopen). In Zwitserland is ze ongelukkig. Ze leert er koken, krijgt lessen snit en naad, en moet alle dagen een mondje Frans spreken. Het enige wat haar uiteindelijk interesseert … is skiën. Diana schrijft talloze brieven naar haar ouders waarin ze smeekt terug naar Londen te mogen komen. Ze slaagt in haar opzet.

De schuchtere en zwijgzame kinderjuf

Na school wordt Diana (19) eerst nanny en deeltijds kokkin, nadien gaat ze aan de slag als juf op de kleuterschool Young England in Knightsbright (Londen). De keuze daarvoor is vrij simpel. “Ik hou van kinderen”, klinkt het bij Diana. Lady Di leidt een anoniem leven tot september 1980, wanneer foto’s van haar en kroonprins Charles verschijnen tijdens een vispartijtje op Balmoral, de Schotse residentie van de Britse koninklijke familie. Die foto’s slaan in als een bom. De Britse pers zet de jacht in op de kinderjuf. Ze wordt aan de Londense kleuterschool bestookt door journalisten en cameraploegen, haar persoonlijk leven wordt compleet uitgespit. Weg is alle anonimiteit. De schuchtere Diana ontwijkt de vragen als ze voor de zoveelste dag op rij midden op straat een microfoon onder haar neus krijgt geschoven. Lovenswaardig wel: ze houdt maandenlang de lippen stijf op elkaar

Waarom ik juf ben? Ik hou van kinderen.

Een piepjonge Diana aan de schoolpoort (november 1980).



Op de hielen gezeten door de Britse pers.

VIDEO (boven): Diana ontwijkt journalisten én grappig genoeg een lantaarnpaal.



Diana blijkt in november 1977 Charles een eerste keer ontmoet te hebben. Geheel onschuldig. De 28-jarige prins bezoekt Althorp en ze vangt een glimp van hem op. Toch laat hij een zekere indruk na op de 16-jarige Diana. “Ik heb hem ontmoet, EINDELIJK heb ik hem ontmoet”, vertrouwt een dolenthousiaste Diana haar pianolerares Penny Walker toe. Zelfs Charles herinnert zich die “leuke ontmoeting”, zegt hij bij de verloving. Maar het is pas in 1980 dat de relatie tussen de twee zich ontwikkelt. Charles nadert de 30 en voelt als troonopvolger de druk om aan kinderen te beginnen. Hij laat geheel toevallig zijn oog vallen op Sarah, de oudere zus van Diana. Het komt tot een korte romance. Achteraf blijkt dat uitgerekend zij Charles aan Diana heeft voorgesteld. “Ik heb Cupido gespeeld”, formuleert Sarah het olijk doch diplomatisch.

Verliefd, verloofd en getrouwd

De niet-aflatende media-aandacht weegt gigantisch op de schouders van Diana. Ze is geen officieel lid aan het Britse hof en kan dus niet rekenen op lijfwachten of enige beveiliging. Diana last zelfs een fotosessie in op de kleuterschool waar ze werkt en poseert met enkele kinderen, allemaal in de hoop dat ze wat rust krijgt. Helaas. Vijf maanden later, op 24 februari 1981, komt de verloving (volgens zender NBC slechts na twaalf intieme afspraakjes) en wordt Diana officieel aan de pers voorgesteld. Ze kan nu opgelucht adem halen.

Charles heeft Diana drie weken voor de bekendmaking van de verloving ten huwelijk gevraagd. De flatgenote van Diana, Virginia Pitman, is een van de weinigen die op de hoogte is van het nieuws. “Ze zat naast mij op bed en vertelde dat ze met prins Charles zou trouwen. Ze had een grijns op haar gezicht”, aldus Virgina.

Ze ging trouwen. Ze had een grijns op haar gezicht.

Charles blijkt bij de voorstelling van zijn toekomstige eega verbaasd over de snelle “ja” die hij van Diana kreeg. “Diana zou voor lange tijd met haar moeder naar Australië trekken. Dus ze had tijd om na te denken.” Toch was haar antwoord meteen positief. De journalisten durven de prins naar zijn dosis verliefdheid vragen. “Ja, ik ben verliefd, wat dat ook betekent”, luidt het ietwat onheilspellend. Het leeftijdsverschil van 12 jaar is uiteraard niemand ontgaan. Zal dat geen probleem vormen? “Diana zal me jong houden. Ik zal uitgeput zijn. Bij heel wat koppels is er een leeftijdsverschil. Je bent zo jong als je je voelt”, grapt Charles. Diana stelt dat ze gewoon nooit over dat verschil heeft nagedacht. Ze geeft toe dat haar nieuwe rol haar afschrikt. “Ik hoop dat het niet té moeilijk wordt, en met prins Charles naast mij kan het niet misgaan.”

Diana kan opgelucht adem halen: haar relatie is officieel. Ze kan voortaan rekenen op veiligheidspersoneel om de pers wat op afstand te houden.



Ik ben verliefd, wat dat ook mag betekenen.

De pas verloofde kroonprins Charles

Ná de scheiding: een nieuw leven, min of meer

Een sprookjeshuwelijk en twee flinke zonen -William en Harry- later gaat het uiteindelijk wél grandioos mis. Diana doet wat ze oorspronkelijk nooit wilde doen: scheiden. Het paleis kondigt de breuk in december 1992 aan. De kranten smeren de jaren ervoor en erna “the end of a fairytale” breed uit. Het wordt een rondje –soms subtiel, soms minder subtiel- modder gooien tussen de prins en de prinses.

Zo mijdt het koppel elkaar overduidelijk op staatsbezoek in India met als pijnlijk hoogtepunt Diana die moederziel alleen op een wit bankje voor de Taj Mahal poseert, of de prinses die in het BBC-programma “Panorama” openlijk praat over haar postnatale depressie, ze het hof tackelt door te vertellen dat Charles geen koning wil worden en ze onomwonden spreekt van een huwelijk met drie (samen met Camilla Parker-Bowles). Aan de andere kant verschijnen dan weer artikels over Diana’s talloze minnaars, haar boulimie-aanvallen en huishoudelijke scènes die een minder fraai beeld schetsen.

Iconisch beeld: Diana alleen op een bankje voor de Taj Mahal in India.