Guy Verhofstadt over de brexit: "EU-burgers moeten dringend weten waar ze aan toe zijn"

Fractieleider voor de Europese liberalen Guy Verhofstadt volgt de onderhandelingen met argusogen. "We moeten zo snel mogelijk de rechten van de burgers verduidelijken, zowel voor de EU-burgers die in Groot-Brittannië wonen als de Britten die in Europa leven," zegt Guy Verhofstadt in De Ochtend op Radio 1. "We merken dat er zowel in Groot-Brittannië als in enkele Europese landen al administratieve praktijken in gang gestoken zijn alsof de Britten al uit de Europese Unie gestapt zijn, maar dat gebeurt pas in 2019."

Guy Verhofstadt stipt ook een financiële reden aan om de zaken zo snel mogelijk uit te klaren. "Je kunt niet zomaar een echtscheiding aanvragen en dan zeggen dat alle lasten voor de partner zijn. Het moet duidelijk worden in welke mate de Britten willen betalen om weg te gaan."

Verhofstadt stipt nog een derde groot thema aan. "Dat is de grens tussen Ierland en de Noord-Ierse republiek. De Europeanen willen absoluut niet dat we terugkeren naar de situatie uit het verleden met alle geweld destijds tussen de Noord-Ierse partijen." Europa is daarom ook geen voorstander van een grens tussen Ierland en Noord-Ierland.