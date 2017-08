Hoe praat je met iemand over psychische problemen? 10 tips

De nieuwe campagne die Te Gek!? samen met het Vlaams Expertisecentrum Suicidepreventie (VLESP) en de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) vandaag lanceert, benadrukt vooral de rol van de naaste omgeving. Vaak voelen we onbewust wel aan dat het niet goed gaat met onze partner, familielid, vriend, collega of kennis. Maar uit angst om als een bemoeial over te komen, besluiten we dikwijls om het onderwerp toch maar niet aan te snijden.

Doorbreek de stilte

Dat is zonde, zegt professor Gwendolyn Portzky van het VLESP: “Eigenlijk horen we van de meeste mensen dat het zo’n deugd doet om erover te kunnen praten. Dan hebben ze het gevoel dat ze ondersteund worden, dat ze er niet alleen voor staan. Dus vandaar een warme oproep om ook moeilijke gesprekken aan te durven gaan. Al vraag je alleen maar hoe het met iemand gaat: dat kan zo veel betekenen.”

Het doet zo'n deugd om te horen dat het niet uitzichtloos hoeft te zijn

Selah Sue

Ook Sanne Putseys, beter bekend als zangeres Selah Sue, kampte jarenlang met depressies. De zangers, tevens ook meter van de nieuwe campagne, weet hoe belangrijk een goed gesprek kan zijn: “Als is het maar omdat je probleem dan erkend wordt en dat je het even kan ventileren. Het doet ook deugd om te horen dat je niet de enige bent en dat de situatie niet uitzichtloos hoeft te zijn. Dat zijn dingen die je dan moet horen. Want als je alles opkropt, verergeren die negatieve gevoelens. En dan wordt het uiteindelijk écht uitzichtloos.”

Het verhaal van Laure en Hanne

Dat praten echt dingen kan veranderen, dat weet ook Laure Van Aken. Vorig jaar in juni bereikte haar depressie een hoogtepunt: “Ik wou niet meer uit mijn bed komen, ik wou mijn vrienden ook niet meer zien. Ik was gewoon leeg vanbinnen. Maar ik heb dat heel lang kunnen ontkennen voor mezelf. En ik kon het ook goed verstoppen voor de buitenwereld. Behalve dan voor mijn vriendin die altijd naast mij stond…”

Het was uiteindelijk haar partner Hanne Bonte die de signalen opmerkte en aan de alarmbel trok: “Ik zag dat Laure niet meer kon genieten van de dingen waar ze vroeger plezier in had. Lekker eten bijvoorbeeld, of vroeg aan de dag beginnen. Op dat moment heb ik gezegd: zo kan het niet verder. En als we het zelf niet kunnen oplossen, dan zullen we externe hulp moeten zoeken”.

10 tips voor een gesprek

Er zijn verschillende signalen die kunnen wijzen op psychische problemen: het gedrag of het uiterlijk van iemand kan sterk veranderen, de persoon kan zich gaan afsluiten van zijn of haar naaste omgeving, sterke gemoedsschommelingen komen geregeld voor of de persoon geeft zelf aan dat hij of zij zich echt niet goed voelt. Op de site www.4voor12.be leert u hoe u hier het best mee omgaat. Hieronder geven we alvast 10 tips mee over wat u beter wel en niet kunt doen.